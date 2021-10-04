В Китае призвали мир к взаимодействию при появлении нового вируса
Мир обязательно в будущем столкнется с новым вирусом, поэтому страны должны взаимодействовать, чтобы подготовить меры по противодействию его распространению, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологии.
Он отметил, что во время пандемии коронавируса актуальная информация смешалась с дезинформацией, появилось множество слухов и проблем, которые пришлось решать. По его словам, в будущем мир обязательно столкнется с новым вирусом, характеристики которого пока не известны и который может появиться в любом месте и в любое время.
«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — добавил он (цитата по «РИА Новости»). По словам Гао Фу, особенно важен обмен информацией, потому что открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру быстро начать разработку вакцин от коронавируса.
14 января экспертная группа ВОЗ прибыла в Китай для расследования появления заболевания. Расследование проводят эксперты ВОЗ из разных стран совместно с китайскими учеными. В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. Она представила в нем четыре версии. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
Затем гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лабораторию в Ухане, рядом с которой были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
В конце сентября Wall Street Journal сообщил, что ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса с новой командой из примерно 20 ученых. Продолжить расследование активно призывает Вашингтон и его союзники.