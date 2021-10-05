В Кирове во время пожара в больнице скончались два пациента с коронавирусом
Два пациента 66 и 82 лет скончались во время пожара в корпусе для пациентов с COVID-19 инфекционной больницы в Кирове, сообщил минздрав Кировской области «ВКонтакте».
Пожар произошел 5 октября в 1:53 по местному времени в одной из палат на первом этаже двухэтажного здания, сработала пожарная сигнализация. В корпусе находились 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести, всех их эвакуировали в другие госпитали. «Несмотря на чёткие и слаженные действия, 2 пациента палаты в возрасте 82 и 66 лет погибли, один — выведен из палаты медицинским персоналом», — говорится в сообщении.
Сейчас в корпусе идут работы по восстановлению. Следователи и МЧС устанавливают причину пожара. Вероятно, возгорание произошло из-за действий пациента, сообщили в министерстве. Следователи проводят проверку. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем одного из погибших пациентов.