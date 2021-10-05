Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 110 жителей страны. Суточная заболеваемость превышает 25 000 случаев со 2 октября. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры. Например, накануне Калининградская и Челябинская области объявили о введении QR-кодов для посещения заведений общественного питания, спортивных организаций, учреждений культуры и кинотеатров. До этого аналогичные меры предприняли Самарская область, Пермский край и Удмуртия.