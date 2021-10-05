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Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний проекта федерального бюджета на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. Трансляция слушаний велась на YouTube-канале Совфеда.

«Мы, конечно, не могли провести парламентские слушания без участия министра финансов, но Антон Германович сейчас находится на изоляции», — сказала Матвиенко. Она поблагодарила Силуанова за участие в слушаниях онлайн и пожелала ему скорейшего выздоровления. Матвиенко не уточнила, почему Силуанов самоизолировался.

14 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию, так как весь предыдущий день общался с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Позднее президент рассказал, что коронавирусом заразились десятки людей из его окружения. Тест самого Путина на коронавирус показал отрицательный результат. 29 сентября Путин вышел из самоизоляции.

По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 110 жителей страны. Суточная заболеваемость превышает 25 000 случаев со 2 октября. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры. Например, накануне Калининградская и Челябинская области объявили о введении QR-кодов для посещения заведений общественного питания, спортивных организаций, учреждений культуры и кинотеатров. До этого аналогичные меры предприняли Самарская область, Пермский край и Удмуртия.

Ранее по теме: Путин завершил самоизоляцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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