Спасатели нашли тело еще одного погибшего при крушении судна в Белом море

По данным СК, 5 октября маломерное судно «Фаворит» с судоводителем и четырьмя пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области для рыбалки. Из-за ухудшения погоды судно затонуло. Двоих — мужчину и женщину — спасли и доставили на берег, женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Поиски еще двоих продолжаются, писали «РИА Новости».