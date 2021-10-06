Спасатели нашли тело еще одного погибшего при крушении судна в Белом море
Спасатели МЧС обнаружили тело предположительно третьего члена экипажа судна, которое потерпело крушение в Белом море. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, 5 октября маломерное судно «Фаворит» с судоводителем и четырьмя пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области для рыбалки. Из-за ухудшения погоды судно затонуло. Двоих — мужчину и женщину — спасли и доставили на берег, женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Поиски еще двоих продолжаются, писали «РИА Новости».
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта. В поисках пропавших участвуют поисково-спасательные подразделения г. Кандалакша, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники инспекторского участка п. Умба ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области. Также задействованы волонтеры МурманСпас и психологи.