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Спасатели нашли тело еще одного погибшего при крушении судна в Белом море

Ведомости

Спасатели МЧС обнаружили тело предположительно третьего члена экипажа судна, которое потерпело крушение в Белом море. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, 5 октября маломерное судно «Фаворит» с судоводителем и четырьмя пассажирами на борту вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы Мурманской области для рыбалки. Из-за ухудшения погоды судно затонуло. Двоих — мужчину и женщину — спасли и доставили на берег, женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Поиски еще двоих продолжаются, писали «РИА Новости».

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта. В поисках пропавших участвуют поисково-спасательные подразделения г. Кандалакша, водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, работники инспекторского участка п. Умба ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области. Также задействованы волонтеры МурманСпас и психологи.

Ранее по теме: СК возбудил уголовное дело после крушения судна в Белом море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных