Смертность от коронавируса в России за сутки впервые превысила 900 случаев

За последние сутки в России погибли от коронавируса 929 человек, сообщил оперштаб. Показатель 6 октября стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 5 октября – 898 погибших. Также за сутки выявили 25 133 новых случая заражения коронавирусом – показатель превышает отметку в 25 тыс. со 2 октября.