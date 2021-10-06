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Смертность от коронавируса в России за сутки впервые превысила 900 случаев

Ведомости

За последние сутки в России погибли от коронавируса 929 человек, сообщил оперштаб. Показатель 6 октября стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 5 октября – 898 погибших. Также за сутки выявили 25 133 новых случая заражения коронавирусом – показатель превышает отметку в 25 тыс. со 2 октября.

В Москве за сутки выявили 3589 новых случаев заражения коронавирусом. 1088 человек были госпитализированы, 468 находятся на ИВЛ. За сутки выздоровели от коронавируса 2399 москвичей, погиб 71 человек.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 2187 случаев, Московская область – 1410 случаев, Самарская область – 638, Нижегородская область – 611, Воронежская область – 527.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 662 560 случаев заражения коронавирусом. 6 778 900 пациентов выздоровели от коронавируса, 212 625 – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных