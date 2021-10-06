Смертность от коронавируса в России за сутки впервые превысила 900 случаев
За последние сутки в России погибли от коронавируса 929 человек, сообщил оперштаб. Показатель 6 октября стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 5 октября – 898 погибших. Также за сутки выявили 25 133 новых случая заражения коронавирусом – показатель превышает отметку в 25 тыс. со 2 октября.
В Москве за сутки выявили 3589 новых случаев заражения коронавирусом. 1088 человек были госпитализированы, 468 находятся на ИВЛ. За сутки выздоровели от коронавируса 2399 москвичей, погиб 71 человек.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 2187 случаев, Московская область – 1410 случаев, Самарская область – 638, Нижегородская область – 611, Воронежская область – 527.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 662 560 случаев заражения коронавирусом. 6 778 900 пациентов выздоровели от коронавируса, 212 625 – скончались.