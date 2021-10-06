ОАЭ одобрили применение «Спутник лайт» в качестве отдельной вакцины

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России в мае и поступила в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию жителей.