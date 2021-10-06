ОАЭ одобрили применение «Спутник лайт» в качестве отдельной вакцины
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве отдельного препарата и бустерного укола, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
«ОАЭ одобрили однокомпонентный "Спутник лайт", первый компонент вакцины "Спутник V", в качестве отдельной вакцины. ОАЭ также одобрили "Спутник лайт" в качестве бустерного укола», — говорится в публикации в Twitter «Спутник V».
5 октября Российский фонд прямых инвестиций предложил странам Европы использовать вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного укола на фоне падения эффективности препарата компании Pfizer.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России в мае и поступила в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию жителей.