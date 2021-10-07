В России впервые с начала года выявили более 27 000 новых случаев COVID-19

5 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 000 новых зараженных коронавирусом в сутки. По ее словам, сейчас рост заболеваемости отмечается в 67 регионах из 85. При этом максимальный суточный прирост инфицированных был зафиксирован в России 24 декабря 2020 г. — 29 935 случаев.