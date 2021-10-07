В России впервые с начала года выявили более 27 000 новых случаев COVID-19
За последние сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель превысил 27 000 впервые с 1 января и стал рекордным с 31 декабря 2020 г. При этом в течение 24 часов умерли 924 пациента с COVID-19.
Таким образом, на сегодняшний день общее число случаев коронавируса, выявленных в России за время пандемии, составляет 7 690 110. Скончались от инфекции 213 549 граждан, выздоровели 6 799 230, из которых 20 330 — за последние сутки.
Вчера оперштаб сообщил о 25 133 случаях коронавируса и 929 умерших. Выздоровел 19 841 человек.
Среди всех регионов России максимальный суточный прирост зараженных зафиксирован в Москве — 5404. Это рекорд с 11 июля этого года. Показатель превысил порог в 5000 впервые с 16 июля. Скончались при этом 69 жителей столицы с COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в городе сегодня достигло 1 663 469, умерших — 29 454.
В топ-5 по суточному приросту зараженных вошли также Санкт-Петербург (+2418), Московская (+1454), Самарская (+644) и Нижегородская области (+621). По общему числу выявленных заболевших за столицей следуют Санкт-Петербург (636 652), Московская (460 010), Нижегородская (173 834) и Свердловская области (142 666).
5 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 000 новых зараженных коронавирусом в сутки. По ее словам, сейчас рост заболеваемости отмечается в 67 регионах из 85. При этом максимальный суточный прирост инфицированных был зафиксирован в России 24 декабря 2020 г. — 29 935 случаев.