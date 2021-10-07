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В России впервые с начала года выявили более 27 000 новых случаев COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России выявили 27 550 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель превысил 27 000 впервые с 1 января и стал рекордным с 31 декабря 2020 г. При этом в течение 24 часов умерли 924 пациента с COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день общее число случаев коронавируса, выявленных в России за время пандемии, составляет 7 690 110. Скончались от инфекции 213 549 граждан, выздоровели 6 799 230, из которых 20 330 — за последние сутки.

Вчера оперштаб сообщил о 25 133 случаях коронавируса и 929 умерших. Выздоровел 19 841 человек.

Среди всех регионов России максимальный суточный прирост зараженных зафиксирован в Москве — 5404. Это рекорд с 11 июля этого года. Показатель превысил порог в 5000 впервые с 16 июля. Скончались при этом 69 жителей столицы с COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в городе сегодня достигло 1 663 469, умерших — 29 454.

В топ-5 по суточному приросту зараженных вошли также Санкт-Петербург (+2418), Московская (+1454), Самарская (+644) и Нижегородская области (+621). По общему числу выявленных заболевших за столицей следуют Санкт-Петербург (636 652), Московская (460 010), Нижегородская (173 834) и Свердловская области (142 666).

5 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна близка к преодолению «негативного рубежа» в 30 000 новых зараженных коронавирусом в сутки. По ее словам, сейчас рост заболеваемости отмечается в 67 регионах из 85. При этом максимальный суточный прирост инфицированных был зафиксирован в России 24 декабря 2020 г. — 29 935 случаев.

Ранее по теме: Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России выше 30 000 случаев в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных