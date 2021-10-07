В Кремле отказались комментировать работу следствия по убийству Политковской

Политковскую застрелили 7 октября 2006 г. в подъезде ее дома в Москве. Политковская освещала проблемы нарушений прав человека в Чечне. Суд в 2014 г. на основании вердикта присяжных признал пять человек виновными в ее убийстве. Мотивом преступления следствие назвало ее профессиональную деятельность. Фигуранты были приговорены к различным срокам заключения: от 12 лет до пожизненного. В 2017 г. один из организаторов убийства — Лом-Али Гайтукаев — умер в исправительной колонии № 5 в Вологодской области 10 июня в больнице для осужденных. По версии следствия и суда, Гайтукаев был посредником между заказчиком убийства Политковской и остальными фигурантами дела, и в 2006 г. он создал организованную группу, которая планировала и осуществила это преступление.