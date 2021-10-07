В Кремле отказались комментировать работу следствия по убийству Политковской
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать работу следствия по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской 7 октября 2006 г. По его словам, на раскрытие заказных преступлений уходят «многие и многие годы».
«Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные преступления, очень сложны к раскрытию. И зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, и заказчики, и исполнители понесли наказание. Чтобы они были установлены и понесли наказание», — сказал Песков журналистам.
Сегодня, 7 октября 2021 г., истек срок давности по делу об убийстве Политковской. Согласно ст. 78 УК РФ, срок давности по особо тяжким преступлениям составляет 15 лет, после этого виновный освобождается от ответственности. Заказчик убийства журналистки до сих пор не найден. Песков отметил, что если у следствия есть возможность продлить срок давности, «то, конечно, и неотвратимость наказания за такое преступление все-таки является, наверное, первоочередной задачей».
Политковскую застрелили 7 октября 2006 г. в подъезде ее дома в Москве. Политковская освещала проблемы нарушений прав человека в Чечне. Суд в 2014 г. на основании вердикта присяжных признал пять человек виновными в ее убийстве. Мотивом преступления следствие назвало ее профессиональную деятельность. Фигуранты были приговорены к различным срокам заключения: от 12 лет до пожизненного. В 2017 г. один из организаторов убийства — Лом-Али Гайтукаев — умер в исправительной колонии № 5 в Вологодской области 10 июня в больнице для осужденных. По версии следствия и суда, Гайтукаев был посредником между заказчиком убийства Политковской и остальными фигурантами дела, и в 2006 г. он создал организованную группу, которая планировала и осуществила это преступление.
В июле 2018 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил родственникам Политковской в качестве компенсации морального ущерба 20 000 евро. В жалобе заявители ссылались на положения 2-й статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По их мнению, власти России не выполнили обязательств по эффективному расследованию, так и не найдя заказчиков убийства. С жалобой в ЕСПЧ обращались мать, сестра и дети журналистки – Раиса Мазепа, Елена Кудимова, Вера Политковская и Илья Политковский соответственно.