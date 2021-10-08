В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса
В России за сутки зафиксировано 936 летальных исходов от COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии. Всего за этот период выявлено 27 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 566 человек.
7 октября выявили 27 550 новых случаев коронавируса, показатель стал рекордным с 31 декабря 2020 г.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 214 485 летальных исходов, число выздоровевших составило 6 819 796 человек.
В Москве число заболевших за сутки составило 4595 человек. В топ-5 по суточному приросту зараженных вошли также Санкт-Петербург (+2501), Московская (+1490), Самарская (+657) и Нижегородская (+629) области.
Общее число заболевших в Москве за весь период пандемии составило 1 668 064 человека. Далее по общему приросту следуют Санкт-Петербург (639 153), Московская (461 500), Нижегородская (174 463) и Свердловская (143 212) области.