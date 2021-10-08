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В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса

Ведомости

В России за сутки зафиксировано 936 летальных исходов от COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии. Всего за этот период выявлено 27 246 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 566 человек.

7 октября выявили 27 550 новых случаев коронавируса, показатель стал рекордным с 31 декабря 2020 г.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 214 485 летальных исходов, число выздоровевших составило 6 819 796 человек.

В Москве число заболевших за сутки составило 4595 человек. В топ-5 по суточному приросту зараженных вошли также Санкт-Петербург (+2501), Московская (+1490), Самарская (+657) и Нижегородская (+629) области.

Общее число заболевших в Москве за весь период пандемии составило 1 668 064 человека. Далее по общему приросту следуют Санкт-Петербург (639 153), Московская (461 500), Нижегородская (174 463) и Свердловская (143 212) области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных