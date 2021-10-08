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Песков рассказал о дне рождения Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября проводил телефонные разговоры с мировыми лидерами, а вечером его поздравляли родные и близкие, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, день рождения президента прошел во многом «с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем». «Конечно же, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы <…> Что касается вечера, это личное пространство президента, конечно же, его поздравляли родные и близкие», — рассказал Песков. Также в свой день рождения Путин провел заседание Совбеза, члены которого также поздравили его с праздником.

Вчера Путину исполнилось 69 лет. В этом году президента поздравили многие зарубежные политики. Среди них, например, президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Израиля Никол Пашинян и Нафтали Беннет, президент и первый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Песков добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму. От президента США Джо Байдена поздравление не приходило.

В 2019 г. президент провел свой день рождения также в кругу родных и близких. В 2017 и 2018 гг. на день рождения президента прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Среди сделанных им подарков в том числе пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. В 2013 г. президент отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, они «сделали это очень по-простому». Он говорил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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