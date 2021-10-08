Кремль поздравил главреда «Новой газеты» с получением Нобелевской премии
Кремль поздравляет главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», — сказал он. При этом Песков заявил, что пока не знает, планирует ли президент России Владимир Путин поздравить Муратова лично. «Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени», — ответил пресс-секретарь Кремля на вопрос журналистов.
Ранее сегодня Нобелевский комитет объявил о вручении Муратову Нобелевской премии мира за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». По мнению комитета, главред «Новой газеты» «на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России», а издание под его руководством стало «источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ».
Нобелевская премия мира считается одной из важнейших в мире политических наград. С 1901 г. ее лауреатами стали 132 человека, в том числе 17 женщин. За все время существования премии она лишь дважды вручалась гражданам СССР — академику Сахарову в 1975 г. «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства» и президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 г. «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».