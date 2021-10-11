Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в крушении L-410
Семьи погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане получат по 1 млн руб., пострадавшие – по 400 000 руб., говорится на сайте правительства республики.
В сообщении властей уточняется, что, согласно подписанному постановлению, по 400 000 руб. будет выплачено россиянам, здоровью которых был нанесен тяжкий или средний вред. Компенсацию в 100 000 руб. получат пассажиры самолета с легкими травмами. Также власти готовы организовать похороны погибших.
Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение 10 октября возле базы РЭС в Мензелинске. На борту было 22 человека, 20 из них – курсанты-парашютисты. Выжили шесть человек, которые находились в хвосте самолета, они в тяжелом состоянии. Собеседник ТАСС рассказал, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома. Предварительная версия крушения самолета – отказ одного из двигателей.