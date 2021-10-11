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Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в крушении L-410

Ведомости

Семьи погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане получат по 1 млн руб., пострадавшие – по 400 000 руб., говорится на сайте правительства республики.

В сообщении властей уточняется, что, согласно подписанному постановлению, по 400 000 руб. будет выплачено россиянам, здоровью которых был нанесен тяжкий или средний вред. Компенсацию в 100 000 руб. получат пассажиры самолета с легкими травмами. Также власти готовы организовать похороны погибших.

Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение 10 октября возле базы РЭС в Мензелинске. На борту было 22 человека, 20 из них – курсанты-парашютисты. Выжили шесть человек, которые находились в хвосте самолета, они в тяжелом состоянии. Собеседник ТАСС рассказал, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома. Предварительная версия крушения самолета – отказ одного из двигателей.

Ранее по теме: ДОСААФ запретило полеты L-410 после падения самолета в Татарстане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных