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В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника

Ведомости

Ученик школы в Махачкале ударил ножом одноклассника, пострадавший ребенок умер в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.

«В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», — сообщила Гариева. Нападавшего доставили в отделение полиции, обстоятельства происшествия выясняются, рассказала она.

В следственном управлении СК по Дагестану агентству сообщили, что по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По информации СК, школьник ранил одноклассника во время драки.  

«По версии следствия, 11 октября в помещении школы №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице», — рассказали в СКР.

Следствие даст правовую оценку действиям руководства школы и человека, который продал баллончик с газообразным веществом несовершеннолетним. На место происшествия выехала следственная группа регионального СК.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных