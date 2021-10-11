В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника
Ученик школы в Махачкале ударил ножом одноклассника, пострадавший ребенок умер в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.
«В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», — сообщила Гариева. Нападавшего доставили в отделение полиции, обстоятельства происшествия выясняются, рассказала она.
В следственном управлении СК по Дагестану агентству сообщили, что по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По информации СК, школьник ранил одноклассника во время драки.
«По версии следствия, 11 октября в помещении школы №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице», — рассказали в СКР.
Следствие даст правовую оценку действиям руководства школы и человека, который продал баллончик с газообразным веществом несовершеннолетним. На место происшествия выехала следственная группа регионального СК.