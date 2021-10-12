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В сеть утекли данные почти 10 млн пользователей букмекерской платформы

Ведомости

В даркнете оказалась выставлена на продажу база данных о почти 10 млн учетных записей букмекерской конторы и онлайн-казино Pin-Up.bet, сообщил РБК со ссылкой на компанию Bi.zone, которая занимается управлением цифровыми рисками.

Жертвами утечки стали более 9,975 млн человек, из них чуть более 7,8 млн аккаунтов были зарегистрированы в России, еще 1,3 млн — в Великобритании, 600 000 — в Турции, остальные — в Бразилии, США, Германии и Азербайджане.

База продается за $10 000. Покупателю предлагают данные об электронной почте пользователей, дате рождения, номере телефона, финансовую информацию, адрес пол, любимую игру, на которую было сделано большинство ставок, и т. д.

Факт наличия такой базы в продаже подтвердили руководитель группы исследования публичных утечек Group-IB Олег Дёров и основатель сервиса анализа утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Директор блока экспертных сервисов Bi.zone Евгений Волошин рассказал, что, по заявлению владельца базы, она актуальна на конец 2020 г. Для предотвращения последствий он рекомендовал сменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию.

По словам Оганесяна, утечки баз данных букмекерских контор происходят довольно редко. По его мнению, хакеры могли взломать сервер и слить через какую-то уязвимость. Он сомневается, что кто-то купит базу за указанную цену – она слишком высокая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных