В сеть утекли данные почти 10 млн пользователей букмекерской платформы

Жертвами утечки стали более 9,975 млн человек, из них чуть более 7,8 млн аккаунтов были зарегистрированы в России, еще 1,3 млн — в Великобритании, 600 000 — в Турции, остальные — в Бразилии, США, Германии и Азербайджане.