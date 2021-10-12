В сеть утекли данные почти 10 млн пользователей букмекерской платформы
Жертвами утечки стали более 9,975 млн человек, из них чуть более 7,8 млн аккаунтов были зарегистрированы в России, еще 1,3 млн — в Великобритании, 600 000 — в Турции, остальные — в Бразилии, США, Германии и Азербайджане.
База продается за $10 000. Покупателю предлагают данные об электронной почте пользователей, дате рождения, номере телефона, финансовую информацию, адрес пол, любимую игру, на которую было сделано большинство ставок, и т. д.
Факт наличия такой базы в продаже подтвердили руководитель группы исследования публичных утечек Group-IB Олег Дёров и основатель сервиса анализа утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Директор блока экспертных сервисов Bi.zone Евгений Волошин рассказал, что, по заявлению владельца базы, она актуальна на конец 2020 г. Для предотвращения последствий он рекомендовал сменить пароли и настроить двухфакторную аутентификацию.
По словам Оганесяна, утечки баз данных букмекерских контор происходят довольно редко. По его мнению, хакеры могли взломать сервер и слить через какую-то уязвимость. Он сомневается, что кто-то купит базу за указанную цену – она слишком высокая.