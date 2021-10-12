Песков сообщил, что Путин пока не прошел ревакцинацию от COVID-19

Вчера Путин призвал своих коллег своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19, «чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично» и работать «с должной отдачей». Ранее, 14 сентября, президент ушел на самоизоляцию, так как накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус. Глава государства рассказал тогда, что этот работник был привит, но прошел ревакцинацию «поздновато».