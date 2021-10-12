Песков сообщил, что Путин пока не прошел ревакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин пока не прошел повторную вакцинацию от COVID-19, так как у него сохраняются высокие показатели антител, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, что сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. Далее он будет следовать рекомендациям врачей», — сказал он.
Вчера Путин призвал своих коллег своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19, «чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично» и работать «с должной отдачей». Ранее, 14 сентября, президент ушел на самоизоляцию, так как накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус. Глава государства рассказал тогда, что этот работник был привит, но прошел ревакцинацию «поздновато».
Путин вакцинировался от COVID-19 весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам президента, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%.
За последние сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Умерли 973 пациента с COVID-19, показатель в очередной раз обновил антирекорд. За все время пандемии в стране инфекцию обнаружили более чем у 7,8 млн граждан. Из них почти 6,9 млн выздоровели, 218 345 скончались.