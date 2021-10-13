Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за COVID-19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире «ГТРК Самара» сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе критическая, есть угроза локдауна.
«Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает», — заявил Азаров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, локдаун в регионе не вводится, потому что каждый житель может сделать прививку от коронавируса. Несмотря на то что после вакцинации остается риск заболеть, среди сделавших прививку болеют только 4% — это в 25 раз меньше.
«Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь. Вы знаете, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей превысила уже 700. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации», — отметил Азаров.
В Самарской области работают 169 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе мобильные и круглосуточные. Прививки от коронавируса уже сделали 1,16 млн жителей области.
За последние сутки в Самаре зарегистрировали 726 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 113 065. Вылечились от COVID-19 89 759 человек, погибли – 4157 человек. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 16%. За последние сутки в стране зарегистрировано 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. 9 и 11 октября показатель превысил 29 000. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не будет вводиться локдаун. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал локдаун «нежелательным сценарием» для российских регионов.