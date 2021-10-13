Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за COVID-19

«Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает», — заявил Азаров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, локдаун в регионе не вводится, потому что каждый житель может сделать прививку от коронавируса. Несмотря на то что после вакцинации остается риск заболеть, среди сделавших прививку болеют только 4% — это в 25 раз меньше.