Овечкин вышел на пятое место по количеству голов за всю историю НХЛ
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на пятую строчку по количеству забитых шайб в истории НХЛ, сообщает лига в Twitter.
Овечкин за свою карьеру в НХЛ забил 732 гола. 13 октября его команда встречалась с «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче сезона-2021/2022. Российский хоккеист отметился двумя забитыми шайбами и двумя голевыми пасами. «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу со счетом 5:1.
Первую строчку рейтинга забитых голов за всю историю НХЛ занимает Уэйн Гретцки (894). Далее расположились: Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).
В июле Овечкин, которому в сентябре исполнилось 36 лет, подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на $47,5 млн. Он выступает за команду с 2005 г. В 2018 г. россиянин вместе с «Кэпиталз» завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, выигравшим трофей в качестве капитана. Нападающий является первым и единственным игроком в истории НХЛ, девять раз становившимся лучшим снайпером регулярного чемпионата.