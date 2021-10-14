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Овечкин вышел на пятое место по количеству голов за всю историю НХЛ

Ведомости

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на пятую строчку по количеству забитых шайб в истории НХЛ, сообщает лига в Twitter.

Овечкин за свою карьеру в НХЛ забил 732 гола. 13 октября его команда встречалась с «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче сезона-2021/2022. Российский хоккеист отметился двумя забитыми шайбами и двумя голевыми пасами. «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу со счетом 5:1.

Первую строчку рейтинга забитых голов за всю историю НХЛ занимает Уэйн Гретцки (894). Далее расположились: Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

В июле Овечкин, которому в сентябре исполнилось 36 лет, подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на $47,5 млн. Он выступает за команду с 2005 г. В 2018 г. россиянин вместе с «Кэпиталз» завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, выигравшим трофей в качестве капитана. Нападающий является первым и единственным игроком в истории НХЛ, девять раз становившимся лучшим снайпером регулярного чемпионата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных