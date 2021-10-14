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Метеоролог предупредил о возможном снеге в Москве на следующей неделе

Ведомости

Эта зима в Москве будет снежной и умеренно холодной, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец агентству «РИА Новости».

По его словам, первый снег ожидается в Москве 19 октября, но он не сформирует снежный покров. По климатическому графику зима ожидается в начале второй декады ноября. «Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской – снежной и умеренно холодной», — заключил Тишковец.

Ранее синоптики «Фобоса» спрогнозировали, что предстоящая зима в России будет аномально снежной. Больше всего осадков выпадет на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего Востока. Высота сугробов в Москве этой зимой превысит норму почти на четверть, а в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири она может превысить средние значения в 1,5-2 раза.

Ранее Тишковец предупредил москвичей, что 14 октября в Москве может выпасть 8–13 мм осадков, что составляет до 20% месячной нормы. По прогнозам специалиста, 14 октября в Москве будет облачно, а вечером ожидается сильный дождь. Температура воздуха составит 8–10 градусов, в Подмосковье — 7–12. Скорость ветра достигнет 4–9 м/с, писал РБК.

Ранее по теме: Синоптики спрогнозировали аномально снежную зиму в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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