Метеоролог предупредил о возможном снеге в Москве на следующей неделе

По его словам, первый снег ожидается в Москве 19 октября, но он не сформирует снежный покров. По климатическому графику зима ожидается в начале второй декады ноября. «Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской – снежной и умеренно холодной», — заключил Тишковец.