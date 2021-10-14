Метеоролог предупредил о возможном снеге в Москве на следующей неделе
Эта зима в Москве будет снежной и умеренно холодной, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец агентству «РИА Новости».
По его словам, первый снег ожидается в Москве 19 октября, но он не сформирует снежный покров. По климатическому графику зима ожидается в начале второй декады ноября. «Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской – снежной и умеренно холодной», — заключил Тишковец.
Ранее синоптики «Фобоса» спрогнозировали, что предстоящая зима в России будет аномально снежной. Больше всего осадков выпадет на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего Востока. Высота сугробов в Москве этой зимой превысит норму почти на четверть, а в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири она может превысить средние значения в 1,5-2 раза.
Ранее Тишковец предупредил москвичей, что 14 октября в Москве может выпасть 8–13 мм осадков, что составляет до 20% месячной нормы. По прогнозам специалиста, 14 октября в Москве будет облачно, а вечером ожидается сильный дождь. Температура воздуха составит 8–10 градусов, в Подмосковье — 7–12. Скорость ветра достигнет 4–9 м/с, писал РБК.