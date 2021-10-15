Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Третий этап испытаний завершился в конце сентября, в исследованиях в том числе приняли участие и пожилые люди старше 60 лет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцина зарекомендовала себя как эффективная и безопасная. Кроме того, в России проходят испытания «Спутник V» на подростках от 12 до 17 лет, они начались в июле.