Американский бизнесмен получил пожизненный срок за убийство 21-летней давности
Суд Лос-Анджелеса приговорил наследника империи недвижимости семьи Дерст, 78-летнего Роберта Дерста, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство его подруги, журналистки и сценариста Сьюзан Берман, сообщает The New York Times (NYT).
По данным Forbes, семья Дерст владеет более чем 16 млн квадратных футов недвижимости в Нью-Йорке и Филадельфии, включая 10% акций One World Trade Center. Роберт является внуком Джозефа Дерста, основавшего Durst Organization в 1915 г. Состояние семьи оценивается в $8,1 млрд. В 2006 г. родные выкупили долю Роберта в бизнесе на $65 млн.
Бизнесмена задержали в 2015 г. после того, как во время съемок документального фильма для HBO The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst он случайно признался в убийстве Берман и бывшей жены Кэти МакКормак. Тогда Дерст вышел в ванную и, видимо, не понимая, что микрофон на нем все еще включен, произнес: «Вот оно. Тебя поймали. Он был прав. Я был неправ. Что, черт возьми, я сделал? Конечно, всех убил», — пишет NYT.
Как отмечает NYT, после ареста Дерст дал почти трехчасовое интервью прокурору и сделал несколько телефонных звонков из тюрьмы, в которых «не очень осторожно высказался». Все это сторона обвинения впоследствии использовала против него в суде. Сам бизнесмен вину не признал, однако суд заявил о наличии «неопровержимых доказательств» убийства.
Берман была найдена мертвой в своем доме в канун Рождества 2000 г. Женщину убили выстрелом в затылок, следов взлома и кражи правоохранители не обнаружили. По версии следствия, Дерст признался ей в убийстве жены, а потом испугался, что та расскажет о произошедшем полиции.
Роберт и Кэти поженились в 1973 г., но «вскоре их союз был разрушен эмоциональным и физическим насилием», пишет NYT. Девушка пропала 31 января 1982 г. Ее тело так и не нашли, но в итоге признали, что она мертва. Дерст заявил, что был «плохим мужем», но причастность к ее убийству продолжил отрицать. Теперь дело о пропаже МакКормак возобновили.
В 2003 г. Дерст уже был судим за убийство Морриса Блэка, соседа в Галвестоне, штат Техас. Тогда присяжные оправдали его, так как миллионер сослался на самооборону. NYT уточняет, что во время суда Дерст был в инвалидном кресле. Из-за проблем со слухом он читал заявления судьи с планшета. По данным CNN, у бизнесмена рак мочевого пузыря. Предполагается, что защита бизнесмена оспорит решение суда.