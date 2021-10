Американский бизнесмен получил пожизненный срок за убийство 21-летней давности

Бизнесмена задержали в 2015 г. после того, как во время съемок документального фильма для HBO The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst он случайно признался в убийстве Берман и бывшей жены Кэти МакКормак. Тогда Дерст вышел в ванную и, видимо, не понимая, что микрофон на нем все еще включен, произнес: «Вот оно. Тебя поймали. Он был прав. Я был неправ. Что, черт возьми, я сделал? Конечно, всех убил», — пишет NYT.