Ковальчук станет генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине
Российский хоккеист Илья Ковальчук будет генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 г. в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера команды Алексея Жамнова.
«Генменеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук. Думаю, что с ним дорабатывать ничего не нужно, ему это интересно. На лавке его не будет, он будет наверху. Он будет неофициальным капитаном», — сказал Жамнов на пресс-конференции в Москве. Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится в Пекине в период с 9 по 20 февраля.
38-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом и бронзовым призером Игр, а также финалистом Кубка Стэнли и трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Хоккеист дважды выигрывал чемпионат мира в составе российской сборной. В НХЛ Ковальчук провел 926 матчей, забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи.