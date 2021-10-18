Ковальчук станет генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине

«Генменеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук. Думаю, что с ним дорабатывать ничего не нужно, ему это интересно. На лавке его не будет, он будет наверху. Он будет неофициальным капитаном», — сказал Жамнов на пресс-конференции в Москве. Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится в Пекине в период с 9 по 20 февраля.