СК раскрыл обстоятельства убийства 9-летней девочки в Вологде

Следователи установили, что погибшая девочка проживала в неблагополучной семье: ее мать и другие родственники долгое время злоупотребляли спиртным. Ребенок же в свободное время обычно находился на улице, должного внимания ему не уделяли, подчеркнули в СК. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело против матери девочки по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).