СК раскрыл обстоятельства убийства 9-летней девочки в Вологде
Жительница Вологды 1981 г. рождения 16 октября заманила к себе домой двух девочек, войдя к ним в доверие и купив им сладости, после чего одну отпустила, а вторую убила, говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Вологодской области.
Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли 18 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).
Сама подозревая после убийства девочки скрылась. Впоследствии ее обнаружили на территории Республики Карелия. Сегодня утром МВД сообщило, что она находится в больнице Беломорска. В опубликованном позже заявлении СК говорится, что женщина «доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области для производства следственных действий».
Следователи установили, что погибшая девочка проживала в неблагополучной семье: ее мать и другие родственники долгое время злоупотребляли спиртным. Ребенок же в свободное время обычно находился на улице, должного внимания ему не уделяли, подчеркнули в СК. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело против матери девочки по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ — в связи с халатностью должностных лиц органов системы профилактики. По мнению СК, они не выявили опасное положение ребенка и вовремя не забрали его из семьи, что привело к смерти девочки.