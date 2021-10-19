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СК раскрыл обстоятельства убийства 9-летней девочки в Вологде

Ведомости

Жительница Вологды 1981 г. рождения 16 октября заманила к себе домой двух девочек, войдя к ним в доверие и купив им сладости, после чего одну отпустила, а вторую убила, говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Вологодской области.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли 18 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека). 

Сама подозревая после убийства девочки скрылась. Впоследствии ее обнаружили на территории Республики Карелия. Сегодня утром МВД сообщило, что она находится в больнице Беломорска. В опубликованном позже заявлении СК говорится, что женщина «доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области для производства следственных действий».

Следователи установили, что погибшая девочка проживала в неблагополучной семье: ее мать и другие родственники долгое время злоупотребляли спиртным. Ребенок же в свободное время обычно находился на улице, должного внимания ему не уделяли, подчеркнули в СК. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело против матери девочки по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ — в связи с халатностью должностных лиц органов системы профилактики. По мнению СК, они не выявили опасное положение ребенка и вовремя не забрали его из семьи, что привело к смерти девочки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных