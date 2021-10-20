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В МВД объяснили отставку четырех начальников отделов полиции Екатеринбурга

Ведомости

Четверо начальников отделов полиции Екатеринбурга уходят в отставку по собственному желанию — на заслуженный отдых, заявил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», — сказал он агентству «РИА Новости». По словам Горелых, сейчас кадровое подразделение МВД ищет замену ушедшим в отставку сотрудникам. Ведомство рассматривает кандидатов из имеющегося резерва.

Сегодня местное издание Екатеринбурга E1.RU сообщило, что сразу четыре начальника отделов полиции города уходят в отставку. Так, один уже вышел на пенсию, а трое остальных сделают то же самое после отпусков. Заявления эти сотрудники написали ранее. Собеседник издания подчеркнул, что впервые посты одновременно покидают сразу четверо руководителей. Он добавил, что теперь у остальных сотрудников нагрузка возрастает и они тоже начинают уходить. 

Другой собеседник журналистов отметил, что в Свердловской области полицейские массово увольняются или выходят на пенсию. После этого, по информации источника агентства, они уходят «на гражданку» или переезжают в Москву. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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