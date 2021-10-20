В МВД объяснили отставку четырех начальников отделов полиции Екатеринбурга

«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», — сказал он агентству «РИА Новости». По словам Горелых, сейчас кадровое подразделение МВД ищет замену ушедшим в отставку сотрудникам. Ведомство рассматривает кандидатов из имеющегося резерва.