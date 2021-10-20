Кремль прокомментировал обыски в домах родственников Дерипаски

«Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью предпринимателя. Мы пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски. В любом случае, если эти действия правоохранителей касаются наших российских граждан, конечно же, мы будем готовы всячески защищать их интересы, чтобы соблюдались все их права», — сказал он.