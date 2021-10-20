Кремль прокомментировал обыски в домах родственников Дерипаски
Кремль не знает, с чем связаны обыски в домах родственников бизнесмена Олега Дерипаски, но готов защищать интересы российских граждан, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью предпринимателя. Мы пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски. В любом случае, если эти действия правоохранителей касаются наших российских граждан, конечно же, мы будем готовы всячески защищать их интересы, чтобы соблюдались все их права», — сказал он.
Вчера корреспондент NBC Том Винтер сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит обыски в доме Дерипаски. Представитель бизнесмена заявил «Ведомостям», что правоохранительные органы обыскивают жилища его родственников в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сам Дерипаска не является собственником недвижимости, о которой идет речь. Следственные действия проводились на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.
Суть претензий к Дерипаске американские правоохранители пока не раскрыли. По данным ABC News, никаких обвинений бизнесмену пока не предъявлено. «РИА Новости» сообщили сегодня, что после обысков, которые длились более 10 часов, оперативники вынесли из особняка «десятки коробок и чемоданчиков», отказавшись рассказать об их содержимом.
В апреле 2018 г. Дерипаска и контролируемые им компании — группа En+, алюминиевая компания UC Rusal, автопроизводитель ГАЗ и энергетическая компания «Евросибэнерго» — попали в «черный список» США. Изначально это было обусловлено ситуациями на Украине и в Сирии, а также кибератаками, но прежде всего, как объяснял американский Минфин, санкции были наложены из-за «попыток России подорвать западную демократию».
В конце января 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC, подконтрольно американскому минфину) объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. В рамках сделки с минфином США обе компании в начале этого года были выведены из-под санкций в обмен на снижение доли Дерипаски в En+ до 45%. Причем доля голосов Дерипаски не превышает 35%. Сам бизнесмен остался в санкционном списке.
В Вашингтоне полагают, что Дерипаска действовал интересах высокопоставленных российских чиновников. Подконтрольное американскому минфину Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) считает, что бизнесмен отмывал деньги президента России Владимира Путина и финансировал различные проекты в стране, включая сочинскую Олимпиаду 2014 г., по запросу Путина и российских властей. Второе обвинение касается работы Дерипаски в «энергетическом секторе» России (речь шла о «ЕвроСибЭнерго» — крупнейшей по мощности частной энергетической компании в стране). Сам бизнесмен пытается оспорить решение США в суде.