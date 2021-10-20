Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Голикова напомнила о поручении президента в рамках послания федеральному собранию, согласно которому осенью текущего года должны были быть достигнуты показатели коллективного иммунитета. Они были установлены на уровне 80%. «На сегодняшний день в целом по стране этот показатель составляет чуть более 45%», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».