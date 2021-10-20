Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уровень коллективного иммунитета граждан России к коронавирусу на сегодняшний день составляет свыше 45%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Голикова напомнила о поручении президента в рамках послания федеральному собранию, согласно которому осенью текущего года должны были быть достигнуты показатели коллективного иммунитета. Они были установлены на уровне 80%. «На сегодняшний день в целом по стране этот показатель составляет чуть более 45%», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам вице-премьера, регионами-лидерами по достижению коллективного иммунитета к коронавирусу являются Москва и Московская область, республика Тыва, Чеченская республика, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, республика Карелия и Белгородская область. Худшим образом ситуация обстоит в республике Дагестан, Кабардино-балкарской республике, Камчатском крае, республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской республике, республике Адыгея и Челябинской области, уточнила вице-премьер.
Ранее обязательная вакцинация для ряда категорий граждан ввели власти свыше 80 российских регионов. Новые ограничения объявляются на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране. Число зараженных за последние сутки возросло на 34 073 (всего — 8,09 млн), а число летальных исходов — на 1028 против 1015 днем ранее. Это новый антирекорд с начала пандемии.