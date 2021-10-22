Эксперт назвала пожизненное противопоказание к вакцинации от COVID-19
Абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса – тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания — временные», — рассказала Руженцова.
По ее словам, люди, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особенно тщательно соблюдать меры профилактики коронавируса, по возможности избегать людных мест и контактов с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом или распространять его. Также можно посоветоваться с лечащим врачом, нужно ли принимать какие-то профилактические препараты.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 51 млн россиян, полностью привились около 47,6 млн человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 45%, цель – привить 80% населения. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».