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Эксперт назвала пожизненное противопоказание к вакцинации от COVID-19

Ведомости

Абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса – тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания — временные», — рассказала Руженцова.

По ее словам, люди, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особенно тщательно соблюдать меры профилактики коронавируса, по возможности избегать людных мест и контактов с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом или распространять его. Также можно посоветоваться с лечащим врачом, нужно ли принимать какие-то профилактические препараты.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 51 млн россиян, полностью привились около 47,6 млн человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 45%, цель – привить 80% населения. В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных