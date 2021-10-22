Эксперт назвала пожизненное противопоказание к вакцинации от COVID-19

По ее словам, люди, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особенно тщательно соблюдать меры профилактики коронавируса, по возможности избегать людных мест и контактов с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом или распространять его. Также можно посоветоваться с лечащим врачом, нужно ли принимать какие-то профилактические препараты.