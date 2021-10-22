В центре Новосибирска обнаружили тела упавших с высоты мужчины и женщины
Тела мужчины и женщины, которые, как предполагается, упали с высоты, обнаружили на улице Челюскинцев в центре Новосибирска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«22 октября в районе 8:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты», — рассказали в ведомстве. Личности погибших устанавливаются.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Следственного комитета (СК).
Вместе с погибшими проживал ребенок, уточнили в МВД. По предварительным данным, со вчерашнего дня мальчик находится с отцом. Родители несовершеннолетнего были в разводе и вместе не жили.