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В центре Новосибирска обнаружили тела упавших с высоты мужчины и женщины

Ведомости

Тела мужчины и женщины, которые, как предполагается, упали с высоты, обнаружили на улице Челюскинцев в центре Новосибирска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«22 октября в районе 8:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты», — рассказали в ведомстве. Личности погибших устанавливаются. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства инцидента. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Следственного комитета (СК). 

Вместе с погибшими проживал ребенок, уточнили в МВД. По предварительным данным, со вчерашнего дня мальчик находится с отцом. Родители несовершеннолетнего были в разводе и вместе не жили. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных