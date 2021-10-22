В России вновь зафиксировали максимум заболевших и умерших от COVID-19

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране начала расти в середине сентября. На этом фоне власти объявили дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением зарплат. Регионы получили право самостоятельно принимать решение о продлении «нерабочих дней». Так, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября, а в Пермском крае и Нижегородской области с 25 октября.