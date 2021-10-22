Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России вновь зафиксировали максимум заболевших и умерших от COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 37 141 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Смертность от коронавируса за сутки также установила новый антирекорд – 1064 случая после 1036 смертей днем ранее.

Всего в России выявили 8 168 305 случаев заражения коронавирусом. 7 117 060 человека выздоровели от коронавируса, 228 453 – скончались.

В Москве за сутки выявили 8166 случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 7897. За сутки 1634 человека были госпитализированы, 678 пациентов находятся на ИВЛ. Наиболее высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 3233 случая, Московской области – 2428, Самарской области – 948, Нижегородской области – 749, Воронежской области – 721.

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране начала расти в середине сентября. На этом фоне власти объявили дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением зарплат. Регионы получили право самостоятельно принимать решение о продлении «нерабочих дней». Так, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября, а в Пермском крае и Нижегородской области с 25 октября.

С предложением объявить нерабочие дни выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Также она предложила снова ввести QR-коды для вакцинированных и переболевших граждан. Это предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных