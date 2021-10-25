Скончался актер сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер

Персонаж Тайлера — Гантер — стал популярным среди фанатов сериала «Друзья». По сюжету Гантер работал официантом и менеджером в кофейне Central Perk и был безответно влюблен в Рейчел Грин, которую сыграла Дженнифер Энистон. Рейчел также работала официанткой в кофейне в первых сезонах сериала. Также Тайлер сыграл в сериалах «Клиника» и «Сабрина — маленькая ведьма».