В Турции арестовали семерых россиян по подозрению в поджоге леса

После задержания сотрудник генконсульства посетил задержанных и разъяснил россиянам суть предъявленных обвинений.По словам дипломата, генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным. Заседание суда состоялось в воскресенье, туристам предоставили государственных адвокатов. Телеграм-канал Mash пишет, что предоставили адвоката, который не говорит по-английски. Кроме того, россиянам сообщили, что им может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.