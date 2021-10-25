В Турции арестовали семерых россиян по подозрению в поджоге леса
Семерых граждан России арестовали в Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство.
«Суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу», — сообщили в дипмиссии.
Инцидент произошел 23 октября. Россиян, которые совершали поход по маршруту «Ликийская тропа», подозревают в неумышленном поджоге лесного массива в районе Чагларджа. Суд решил отправить их под стражу на период расследования.
После задержания сотрудник генконсульства посетил задержанных и разъяснил россиянам суть предъявленных обвинений.По словам дипломата, генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным. Заседание суда состоялось в воскресенье, туристам предоставили государственных адвокатов. Телеграм-канал Mash пишет, что предоставили адвоката, который не говорит по-английски. Кроме того, россиянам сообщили, что им может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.
Телеграм-канал также опубликовал видео с якобы задержанными россиянами. Один из них утверждает, что группа наткнулась на лесной пожар, а после безуспешных попыток его потушить позвонила в службу спасения.
Этим летом на юге Турции произошли масштабные лесные пожары. Они затронули 30 провинций. В результате пожаров погибли около десяти человек. Турецкие власти рассматривают версию умышленного поджога лесов наряду с климатическими факторами.