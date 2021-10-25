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В Турции арестовали семерых россиян по подозрению в поджоге леса

Ведомости

Семерых граждан России арестовали в Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство.

«Суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу», — сообщили в дипмиссии.

Инцидент произошел 23 октября. Россиян, которые совершали поход по маршруту «Ликийская тропа», подозревают в неумышленном поджоге лесного массива в районе Чагларджа. Суд решил отправить их под стражу на период расследования.

После задержания сотрудник генконсульства посетил задержанных и разъяснил россиянам суть предъявленных обвинений.По словам дипломата, генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным. Заседание суда состоялось в воскресенье, туристам предоставили государственных адвокатов. Телеграм-канал Mash пишет, что предоставили адвоката, который не говорит по-английски. Кроме того, россиянам сообщили, что им может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Телеграм-канал также опубликовал видео с якобы задержанными россиянами. Один из них утверждает, что группа наткнулась на лесной пожар, а после безуспешных попыток его потушить позвонила в службу спасения. 

Этим летом на юге Турции произошли масштабные лесные пожары. Они затронули 30 провинций. В результате пожаров погибли около десяти человек. Турецкие власти рассматривают версию умышленного поджога лесов наряду с климатическими факторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных