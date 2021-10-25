Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Экс-руководитель администрации главы Коми арестован по делу о хищении 85 млн рублей

Ведомости

Городской суд Сыктывкара арестовал бывшего начальника администрации главы Республики Коми Михаила Порядина по обвинению в хищении 85 млн руб., сообщает «РИА Новости».

«Суд заключил под стражу бывшего руководителя администрации главы Коми Порядина М.Ю., обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере, по 23 декабря», — сообщили в пресс-службе суда. Порядину предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Вину он не признал.

Ранее Порядин был задержан и доставлен в Сыктывкар. По данным Следственного комитета, в 2018-2020 гг. он вместе с подельниками похитил не менее 85 млн руб., которые поступили на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот».

Порядин работал в Коми с 2015 г. по приглашению бывшего главы республики Сергея Гапликова. Ранее они вместе работали в госкорпорации «Олимпстрой». Порядин занимал должности исполняющего обязанности руководителя Комитета информатизации и связи Коми, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи республики, а с октября 2016 г. возглавил администрацию главы Республики Коми, с мая 2019 г. стал первым зампредом правительства Коми — руководителем администрации региона. В апреле 2020 г. подал в отставку сразу после того, как Гапликов заявил о своей отставке с поста главы Коми. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных