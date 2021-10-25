Экс-руководитель администрации главы Коми арестован по делу о хищении 85 млн рублей

Порядин работал в Коми с 2015 г. по приглашению бывшего главы республики Сергея Гапликова. Ранее они вместе работали в госкорпорации «Олимпстрой». Порядин занимал должности исполняющего обязанности руководителя Комитета информатизации и связи Коми, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи республики, а с октября 2016 г. возглавил администрацию главы Республики Коми, с мая 2019 г. стал первым зампредом правительства Коми — руководителем администрации региона. В апреле 2020 г. подал в отставку сразу после того, как Гапликов заявил о своей отставке с поста главы Коми.