Россиянин впервые выиграл дело о моральном вреде из-за сторис в Instagram
Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда обязала женщину выплатить 5000 руб. бывшему мужу за то, что в Stories в Instagram она распространяла ложную информацию о нем, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Также ответчица должна разместить в указанном разделе социальной сети опровержение своих заявлений и не удалять его в течение суток. Подобное решение в российской практике суд вынес впервые.
Пара состояла в браке восемь лет и развелась в 2019 г. по инициативе супруги, говорится в пресс-релизе. В феврале 2020 г. бывшая жена мужчины записала и опубликовала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину и уклоняется от уплаты алиментов. Кроме того, она утверждала, что до развода бывший муж жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад и услуги няни.
Мужчина обратился в суд после того, как на публикации его бывшей жены стали обращать внимание общие друзья и родственники. Он потребовал обязать экс-супругу разметить в Instagram опровержение сведений, порочащих его честь и достоинство, не удалять его в течение года и возместить моральный вред в 30 000 руб.
Изначально районный суд Тюмени отклонил данный иск. После этого мужчина обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию. Отмечается, что он предоставил суду справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов, ипотеки и услуг образовательного учреждения для детей, тем самым подтвердив, что заявления его бывшей жены недостоверны. В итоге «коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца».