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Россиянин впервые выиграл дело о моральном вреде из-за сторис в Instagram

Ведомости

Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда обязала женщину выплатить 5000 руб. бывшему мужу за то, что в Stories в Instagram она распространяла ложную информацию о нем, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Также ответчица должна разместить в указанном разделе социальной сети опровержение своих заявлений и не удалять его в течение суток. Подобное решение в российской практике суд вынес впервые.

Пара состояла в браке восемь лет и развелась в 2019 г. по инициативе супруги, говорится в пресс-релизе. В феврале 2020 г. бывшая жена мужчины записала и опубликовала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину и уклоняется от уплаты алиментов. Кроме того, она утверждала, что до развода бывший муж жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад и услуги няни.

Мужчина обратился в суд после того, как на публикации его бывшей жены стали обращать внимание общие друзья и родственники. Он потребовал обязать экс-супругу разметить в Instagram опровержение сведений, порочащих его честь и достоинство, не удалять его в течение года и возместить моральный вред в 30 000 руб.  

Изначально районный суд Тюмени отклонил данный иск. После этого мужчина обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию. Отмечается, что он предоставил суду справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов, ипотеки и услуг образовательного учреждения для детей, тем самым подтвердив, что заявления его бывшей жены недостоверны. В итоге «коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных