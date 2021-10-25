Россиянин впервые выиграл дело о моральном вреде из-за сторис в Instagram

Пара состояла в браке восемь лет и развелась в 2019 г. по инициативе супруги, говорится в пресс-релизе. В феврале 2020 г. бывшая жена мужчины записала и опубликовала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину и уклоняется от уплаты алиментов. Кроме того, она утверждала, что до развода бывший муж жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад и услуги няни.