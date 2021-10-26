Минобороны сообщило о спасении моряками сухогруза от пиратов

В Минобороны рассказали, что российский экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», который направлялся из Того в Камерун, около 13:00. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении.