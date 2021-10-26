Минобороны сообщило о спасении моряками сухогруза от пиратов
Моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что российский экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», который направлялся из Того в Камерун, около 13:00. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении.
С борта российского корабля поднялся вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и направился к месту происшествия. Пираты покинули судно при появлении вертолета и направились в сторону берега на своей лодке на полной скорости. Вертолет облетел контейнеровоз, с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.
«Вице-адмирал Кулаков» входит в отряд российских военных кораблей, который в течение трех недель действует в Гвинейском заливе. Отряд обеспечивает «безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации».