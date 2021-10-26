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Минобороны сообщило о спасении моряками сухогруза от пиратов

Ведомости

Моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что российский экипаж получил сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», который направлялся из Того в Камерун, около 13:00. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении. 

С борта российского корабля поднялся вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и направился к месту происшествия. Пираты покинули судно при появлении вертолета и направились в сторону берега на своей лодке на полной скорости. Вертолет облетел контейнеровоз, с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно. 

«Вице-адмирал Кулаков» входит в отряд российских военных кораблей, который в течение трех недель действует в Гвинейском заливе. Отряд обеспечивает «безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных