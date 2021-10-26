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Эксперт РАН назвала причину отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России еще не успел сформироваться из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, главного научного сотрудника лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анчу Баранову. 

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации», — сказала Баранова. Процесс растянулся во времени, поэтому коллективный иммунитет не успел сформироваться, добавила она. Его формирование зависит от поведения людей и от дальнейших мутаций вируса. 

Баранова допустила, что «дельта»-штамм коронавируса станет его последним вариантом. Такое развитие событий облегчит борьбу с коронавирусом и сохранит эффективность существующих вакцин. 

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с сентября. На фоне ухудшения статистики президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Губернаторы при этом могут продлевать нерабочие дни в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Эксперты и власти связывают рост заболеваемости с низким уровнем вакцинации: коллективный иммунитет составляет 45,7% при целевом значении в 80%.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на штамм коронавируса «дельта» приходится практически 100% случаев в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных