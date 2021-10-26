Эксперт РАН назвала причину отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации», — сказала Баранова. Процесс растянулся во времени, поэтому коллективный иммунитет не успел сформироваться, добавила она. Его формирование зависит от поведения людей и от дальнейших мутаций вируса.