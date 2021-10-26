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Полиция сообщила об убийстве петербуржца в пригороде Оксфорда

Ведомости

Британская полиция сообщила о смерти IT-специалиста из России Леонида Лабошина в результате нападения в пригороде Оксфорда. Убийство произошло еще 17 октября, но правоохранители впервые раскрыли подробности о личности погибшего только накануне.

На 31-летнего мужчину, который проживал в Ботли (один из пригородов Оксфорда), вечером 17 октября было совершено нападение. Он получил ножевые ранения, от которых скончался на месте. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Подозреваемый проживал на улице Пиннокс-уэй, где и произошло преступление. Позже ему были предъявлены обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.

В сообщении полиции говорится, что Леонид Лабошин был уроженцем Санкт-Петербурга, окончил СПбГУ. Его как IT-специалиста пригласили в Оксфордский университет, где он работал в группе, занимающейся вопросами выявления рака и его хирургического лечения. «Леонид был удивительно чутким, умным и одаренным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей», — сказали родственники, слова которых приводит полиция на своем сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных