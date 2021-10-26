Полиция сообщила об убийстве петербуржца в пригороде Оксфорда
Британская полиция сообщила о смерти IT-специалиста из России Леонида Лабошина в результате нападения в пригороде Оксфорда. Убийство произошло еще 17 октября, но правоохранители впервые раскрыли подробности о личности погибшего только накануне.
На 31-летнего мужчину, который проживал в Ботли (один из пригородов Оксфорда), вечером 17 октября было совершено нападение. Он получил ножевые ранения, от которых скончался на месте. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Подозреваемый проживал на улице Пиннокс-уэй, где и произошло преступление. Позже ему были предъявлены обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.
В сообщении полиции говорится, что Леонид Лабошин был уроженцем Санкт-Петербурга, окончил СПбГУ. Его как IT-специалиста пригласили в Оксфордский университет, где он работал в группе, занимающейся вопросами выявления рака и его хирургического лечения. «Леонид был удивительно чутким, умным и одаренным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей», — сказали родственники, слова которых приводит полиция на своем сайте.