Полиция сообщила об убийстве петербуржца в пригороде Оксфорда

На 31-летнего мужчину, который проживал в Ботли (один из пригородов Оксфорда), вечером 17 октября было совершено нападение. Он получил ножевые ранения, от которых скончался на месте. По подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Подозреваемый проживал на улице Пиннокс-уэй, где и произошло преступление. Позже ему были предъявлены обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.