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Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником лайт» и прививками от гриппа

Ведомости

Одновременное введение вакцины от коронавируса «Спутник лайт» и вакцины от гриппа не снижает иммуногенность обоих препаратов, говорится в инструкции к «Спутнику лайт», опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств. 

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник лайт" <…>, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Ожидается отсутствие снижения иммуногенности для расщепленных субъединичных и полимерсубъединичных гриппозных вакцин», — говорится в документе. 

24 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России начался сезон гриппа, первые случаи заболевания в этом году появились в конце июля. Она подчеркивала, что нужно делать прививки, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

Ранее по теме: Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных