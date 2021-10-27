Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником лайт» и прививками от гриппа

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник лайт" <…>, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Ожидается отсутствие снижения иммуногенности для расщепленных субъединичных и полимерсубъединичных гриппозных вакцин», — говорится в документе.