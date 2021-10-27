Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником лайт» и прививками от гриппа
Одновременное введение вакцины от коронавируса «Спутник лайт» и вакцины от гриппа не снижает иммуногенность обоих препаратов, говорится в инструкции к «Спутнику лайт», опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств.
«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник лайт" <…>, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Ожидается отсутствие снижения иммуногенности для расщепленных субъединичных и полимерсубъединичных гриппозных вакцин», — говорится в документе.
24 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России начался сезон гриппа, первые случаи заболевания в этом году появились в конце июля. Она подчеркивала, что нужно делать прививки, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.