В России впервые выявили более 40 000 случаев COVID-19 за сутки

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим или ввести его раньше. Такая мера была принята из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается уже шесть недель.