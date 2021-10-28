В России впервые выявили более 40 000 случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также 28 октября новый антирекорд установил показатель смертности от COVID-19 — 1159 случаев после максимума в 1123 днем ранее. Всего в России зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения коронавирусом и 235 057 смертей от него. Выздоровели от вируса 7 272 053 человека.
В Москве за сутки выявили 8440 случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил отметку 8000 впервые с 22 октября. 1679 пациентов в городе были госпитализированы, 733 человека находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3186 случаев, Московской области — 2639, Самарской области — 1357, Нижегородской области — 794, Воронежской области — 763.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим или ввести его раньше. Такая мера была принята из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается уже шесть недель.