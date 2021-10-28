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В России впервые выявили более 40 000 случаев COVID-19 за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявили 40 096 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также 28 октября новый антирекорд установил показатель смертности от COVID-19 — 1159 случаев после максимума в 1123 днем ранее. Всего в России зарегистрировано 8 392 697 случаев заражения коронавирусом и 235 057 смертей от него. Выздоровели от вируса 7 272 053 человека. 

В Москве за сутки выявили 8440 случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил отметку 8000 впервые с 22 октября. 1679 пациентов в городе были госпитализированы, 733 человека находятся на ИВЛ. 

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3186 случаев, Московской области — 2639, Самарской области — 1357, Нижегородской области — 794, Воронежской области — 763. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим или ввести его раньше.  Такая мера была принята из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается уже шесть недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных