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Песков связал избыточную смертность в России с COVID-19

Ведомости

Избыточная смертность в России связана с коронавирусом и его последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Вы знаете, что COVID-19 помимо самой болезни, которая убивает, имеет последствия, поэтому причина в нем. О каких ориентировках вы говорили? Я просто не понимаю сути, но это совершенно очевидно, что избыточная смертность связана с ковидом», — ответил Песков на вопросы, анализировалась ли в Кремле избыточная смертность и есть ли какие-то установки для губернаторов по этому вопросу. 

За последние сутки в России был установлен антирекорд по смертности от коронавируса за сутки — 1159 случаев. Показатель растет четвертый день подряд, с 16 октября превысил планку в 1000 случаев. Всего в России скончались от коронавируса 235 057 человек. Также за последние сутки был установлен максимум случаев заражения коронавирусом — 40 096.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных