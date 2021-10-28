Песков связал избыточную смертность в России с COVID-19

«Вы знаете, что COVID-19 помимо самой болезни, которая убивает, имеет последствия, поэтому причина в нем. О каких ориентировках вы говорили? Я просто не понимаю сути, но это совершенно очевидно, что избыточная смертность связана с ковидом», — ответил Песков на вопросы, анализировалась ли в Кремле избыточная смертность и есть ли какие-то установки для губернаторов по этому вопросу.