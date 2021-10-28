Песков связал избыточную смертность в России с COVID-19
Избыточная смертность в России связана с коронавирусом и его последствиями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что COVID-19 помимо самой болезни, которая убивает, имеет последствия, поэтому причина в нем. О каких ориентировках вы говорили? Я просто не понимаю сути, но это совершенно очевидно, что избыточная смертность связана с ковидом», — ответил Песков на вопросы, анализировалась ли в Кремле избыточная смертность и есть ли какие-то установки для губернаторов по этому вопросу.
За последние сутки в России был установлен антирекорд по смертности от коронавируса за сутки — 1159 случаев. Показатель растет четвертый день подряд, с 16 октября превысил планку в 1000 случаев. Всего в России скончались от коронавируса 235 057 человек. Также за последние сутки был установлен максимум случаев заражения коронавирусом — 40 096.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд.