СК Белоруссии начал проверку после гибели подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
Следственный комитет Белоруссии проверит обстоятельства гибели в изоляторе временного содержания подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, сообщило «БелТА» со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову.
«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», — сообщила Гончарова.
Ранее СМИ сообщили, что 55-летний подозреваемый Андрей Скрипкин покончил с собой в ИВС. По данным «Интерфакса», самоубийство произошло вечером в среду, 27 октября. Ранее в тот же день Скрипкин был задержан в Белоруссии, куда бежал из России. Его планировалось доставить в Москву, где в среду Кунцевский суд заочно арестовал его по подозрению в убийстве Яхонтова — бывшего заместителя управляющего московским филиалом «Смоленского банка».
На первом же допросе после задержания Скрипкин признал вину в убийстве, которое якобы не было спланировано и произошло спонтанно. Скрипкина называли бывшим деловым партнером банкира. Тела 57-летнего Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице.
В 2016 г. Яхонтов стал фигурантом дела «Смоленского банка» о растрате и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, Яхонтов вместе с владельцем банка Павлом Шитовым и другим замуправляющего московским филиалом Романом Щербаковым вывели на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб., узнав заранее о предстоящем отзыве лицензии Центробанком. По делу также проходили начальник юридического департамента Тимур Акберов и директор департамента кредитования Дмитрий Скоркин.
Тогда всем фигурантам назначили реальные сроки, Шитов успел скрыться за границей, был арестован заочно и объявлен в розыск. Яхонтов получил 6 лет лишения свободы, но освободился в 2020 г. За два месяца до убийства он был признан банкротом, в июне против него было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд руб. по решению суда от 2019 г.