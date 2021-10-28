Гимнастки Аверины завоевали серебро и бронзу на ЧМ в упражнении с лентой
Россиянки Дина и Арина Аверины завоевали серебро и бронзу в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, сообщили «РИА Новости». После выступлений были поданы протесты на результаты Авериных, но судьи их отклонили.
Первое место в соревновании заняла спортсменка из Белоруссии Алина Горносько с результатом 23,950 балла. Дина Аверина заняла второе место с разницей в 0,05 балла, Арина получила третье место и оценку в 23,450 балла.
Ранее сегодня Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в упражнении с булавами, Арина заняла второе место. Вчера Дина Аверина выиграла на чемпионате мира два золота — в упражнениях с обручем и мячом. Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
7 августа в рамках Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту. Российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье. После Олимпийский комитет России отправил запрос руководству Международной федерации гимнастики. Технический комитет федерации проверил все компоненты оценки на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде и счел их справедливыми.