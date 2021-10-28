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Вице-мэр Нефтеюганска задержана по подозрению в получении взятки

Ведомости

Вице-мэр Нефтеюганска была задержана по подозрению в получении взятки, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Чиновнице, в обязанности которой входил контроль вопросов градостроительства и земельных отношений, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупных размерах). Ей грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

Пресс-служба СК не назвала имя подозреваемой, однако ее полномочия совпадают с обязанностями Елены Абрамовой, замглавы города, контролирующей деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, а также департамента муниципального имущества.указанными на сайте администрации города. «Коммерсантъ» также подтверждает со ссылкой на источники, что речь идет об Абрамовой.

По версии следствия, чиновница в декабре 2020-го получила взятку в виде ювелирных изделий на сумму более 230 тыс. руб. от неназванного коммерческого предприятия за «общее покровительство». За это в июле 2021 г., утверждают в СК, при ее участии взяткодатель получил в долгосрочную аренду территорию в одном из микрорайонов Нефтеюганска.

Вице-мэр была задержана при передаче очередной части взятки в размере более одного миллиона рублей. Гендиректор предприятия также был задержан. В служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых проводятся обыски, сообщили в ведомстве. В служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных