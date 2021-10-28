Вице-мэр Нефтеюганска задержана по подозрению в получении взятки
Вице-мэр Нефтеюганска была задержана по подозрению в получении взятки, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Чиновнице, в обязанности которой входил контроль вопросов градостроительства и земельных отношений, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупных размерах). Ей грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.
Пресс-служба СК не назвала имя подозреваемой, однако ее полномочия совпадают с обязанностями Елены Абрамовой, замглавы города, контролирующей деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, а также департамента муниципального имущества.указанными на сайте администрации города. «Коммерсантъ» также подтверждает со ссылкой на источники, что речь идет об Абрамовой.
По версии следствия, чиновница в декабре 2020-го получила взятку в виде ювелирных изделий на сумму более 230 тыс. руб. от неназванного коммерческого предприятия за «общее покровительство». За это в июле 2021 г., утверждают в СК, при ее участии взяткодатель получил в долгосрочную аренду территорию в одном из микрорайонов Нефтеюганска.
Вице-мэр была задержана при передаче очередной части взятки в размере более одного миллиона рублей. Гендиректор предприятия также был задержан. В служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых проводятся обыски, сообщили в ведомстве. В служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.