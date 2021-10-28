Вице-мэр Нефтеюганска задержана по подозрению в получении взятки

По версии следствия, чиновница в декабре 2020-го получила взятку в виде ювелирных изделий на сумму более 230 тыс. руб. от неназванного коммерческого предприятия за «общее покровительство». За это в июле 2021 г., утверждают в СК, при ее участии взяткодатель получил в долгосрочную аренду территорию в одном из микрорайонов Нефтеюганска.