Переход на удаленку привел к росту нагрузки для 43% жителей России
Переход на удаленный формат работы привел к повышению нагрузки у 43% россиян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования «Лаборатории Касперского». В исследовании приняли участие более 4300 работников из компаний с более 50 сотрудниками из 31 страны, в том числе из России.
«По данным опроса "Лаборатории Касперского", у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе», — сообщили аналитики.
29% респондентов заявили, что стали на удаленке чувствовать себя более комфортно. 39% россиян стали больше уставать при работе из дома, 32% чувствовали себя более тревожно. К середине 2021 года 27% опрошенных перешли на смешанный режим работы.
С 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.