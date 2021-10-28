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Переход на удаленку привел к росту нагрузки для 43% жителей России

Ведомости

Переход на удаленный формат работы привел к повышению нагрузки у 43% россиян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования «Лаборатории Касперского». В исследовании приняли участие более 4300 работников из компаний с более 50 сотрудниками из 31 страны, в том числе из России.

«По данным опроса "Лаборатории Касперского", у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе», — сообщили аналитики.

29% респондентов заявили, что стали на удаленке чувствовать себя более комфортно. 39% россиян стали больше уставать при работе из дома, 32% чувствовали себя более тревожно. К середине 2021 года 27% опрошенных перешли на смешанный режим работы. 

С 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных