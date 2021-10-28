Сыгравший роль судьи в телепрограмме «Суд присяжных» умер из-за коронавируса
Адвокат Валерий Степанов, известный благодаря роли судьи в программе «Суд присяжных», умер от коронавируса, сообщил коллега Степанова Рубен Маркарьян на своей странице в Facebook.
«Последние слова были вчера «побеждаю ковид!». Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал Маркарьян.
Степанову было 66 лет, он был действующим адвокатом. Известность получил как исполнитель роли судьи в телепередаче «Суд присяжных».