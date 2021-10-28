Власти Татарстана введут обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Татарстане было выявлено 176 случаев заражения коронавирусом, 107 пациентов выздоровели. За сутки не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. За весь период в регионе выявили 30 233 случая заражения. 24 985 человек вылечились, 948 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в республике составляет 31,7% при целевом показателе в 80%.