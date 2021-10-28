Власти Татарстана введут обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет
Власти Татарстана с 30 октября введут обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Такая мера будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Ранее в регионе ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет.
«С 30 октября 2021 г. в дополнение к имеющимся уже ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия», — рассказала Фазлеева (цитата по ТАСС).
Режим нерабочих дней в Татарстане пройдет с 30 октября по 7 ноября. В этот период будут работать предприятия непрерывного цикла, предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность региона, органы власти, МФЦ, образовательные учреждения. С 11 октября в Татарстане ввели ограничения на посещение ресторанов, торговых и фитнес-центров, обязательную самоизоляцию людей старше 65 лет и обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Татарстане было выявлено 176 случаев заражения коронавирусом, 107 пациентов выздоровели. За сутки не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. За весь период в регионе выявили 30 233 случая заражения. 24 985 человек вылечились, 948 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в республике составляет 31,7% при целевом показателе в 80%.