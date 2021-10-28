Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Власти Татарстана введут обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет

Ведомости

Власти Татарстана с 30 октября введут обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Такая мера будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Ранее в регионе ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет.

«С 30 октября 2021 г. в дополнение к имеющимся уже ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия», — рассказала Фазлеева (цитата по ТАСС). 

Режим нерабочих дней в Татарстане пройдет с 30 октября по 7 ноября. В этот период будут работать предприятия непрерывного цикла, предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность региона, органы власти, МФЦ, образовательные учреждения. С 11 октября в Татарстане ввели ограничения на посещение ресторанов, торговых и фитнес-центров, обязательную самоизоляцию людей старше 65 лет и обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. 

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Татарстане было выявлено 176 случаев заражения коронавирусом, 107 пациентов выздоровели. За сутки не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. За весь период в регионе выявили 30 233 случая заражения. 24 985 человек вылечились, 948 — скончались. Уровень коллективного иммунитета в республике составляет 31,7% при целевом показателе в 80%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных