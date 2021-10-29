Гинцбург рассказал, как часто надо применять назальную вакцину от COVID-19

Над собственной версией назальной вакцины на базе уже используемой «ЭпиВакКороны» также работает центр «Вектор». Там рассчитывают, что разработка может стать доступной уже осенью 2022 г. В апреле Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на лекарство от COVID-19, которое можно вводить через нос или посредством ингаляции. Препарат назвали «Мир-19». Ожидается, что он будет зарегистрирован до конца 2021 г., после завершения второй фазы клинических испытаний.