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Гинцбург рассказал, как часто надо применять назальную вакцину от COVID-19

Ведомости

Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще, чем раз в полгода, рассказал руководитель центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости». При этом он добавил, что сроки действия защиты вакцины еще «требуют изучения».

Накануне Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем применение назальной версии вакцины может теоретически обеспечить 100%-ную защиту от COVID-19. По его словам, такой комплекс мер может защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе, однако это предположение нужно подтвердить в ходе клинических испытаний.

13 октября Минздрав разрешил проведение второй фазы испытаний назальной версии вакцины «Спутник V». Такой препарат формирует иммунитет в области носоглотки. Вакцина в виде спрея будет, как и внутримышечная прививка, двухкомпонентной. В исследовании препарата примут участие 500 взрослых добровольцев, завершить его планируется к концу 2023 г.

Над собственной версией назальной вакцины на базе уже используемой «ЭпиВакКороны» также работает центр «Вектор». Там рассчитывают, что разработка может стать доступной уже осенью 2022 г. В апреле Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на лекарство от COVID-19, которое можно вводить через нос или посредством ингаляции. Препарат назвали «Мир-19». Ожидается, что он будет зарегистрирован до конца 2021 г., после завершения второй фазы клинических испытаний.

Ранее по теме: ФМБА подало заявку на регистрацию препарата от коронавируса «Мир-19»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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