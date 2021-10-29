Гинцбург рассказал, как часто надо применять назальную вакцину от COVID-19
Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще, чем раз в полгода, рассказал руководитель центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости». При этом он добавил, что сроки действия защиты вакцины еще «требуют изучения».
Накануне Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем применение назальной версии вакцины может теоретически обеспечить 100%-ную защиту от COVID-19. По его словам, такой комплекс мер может защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе, однако это предположение нужно подтвердить в ходе клинических испытаний.
13 октября Минздрав разрешил проведение второй фазы испытаний назальной версии вакцины «Спутник V». Такой препарат формирует иммунитет в области носоглотки. Вакцина в виде спрея будет, как и внутримышечная прививка, двухкомпонентной. В исследовании препарата примут участие 500 взрослых добровольцев, завершить его планируется к концу 2023 г.
Над собственной версией назальной вакцины на базе уже используемой «ЭпиВакКороны» также работает центр «Вектор». Там рассчитывают, что разработка может стать доступной уже осенью 2022 г. В апреле Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на лекарство от COVID-19, которое можно вводить через нос или посредством ингаляции. Препарат назвали «Мир-19». Ожидается, что он будет зарегистрирован до конца 2021 г., после завершения второй фазы клинических испытаний.