В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога

Сухарев предлагает не начислять транспортный налог за один автомобиль, если мощность его двигателя не превышает 150 лошадиных сил. Депутат отметил, что сейчас льготные условия уплаты налога для вышедших на пенсию россиян разнятся от региона к региону. Это приводит к ситуации, когда в одном регионе такой налог на автомобиль мощностью до 150 л.с. с пенсионеров вообще не взимается, а в другом нужно заплатить его половину на автомобиль мощностью до 100 л.с.