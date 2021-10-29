В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил разрешить пенсионерам с автомобилем не платить транспортный налог. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение Сухарева в Минтруда.
Сухарев предлагает не начислять транспортный налог за один автомобиль, если мощность его двигателя не превышает 150 лошадиных сил. Депутат отметил, что сейчас льготные условия уплаты налога для вышедших на пенсию россиян разнятся от региона к региону. Это приводит к ситуации, когда в одном регионе такой налог на автомобиль мощностью до 150 л.с. с пенсионеров вообще не взимается, а в другом нужно заплатить его половину на автомобиль мощностью до 100 л.с.
Необходимость нововведений Сухарев также объяснил тем, что пенсионеры особенно нуждаются в средстве передвижения в небольших населенных пунктах, где нет муниципального транспорта.
В конце сентября первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести единые правила получения налоговых льгот на владение автомобилями для многодетных семей. Сейчас налоговые преференции для таких семей зависят от региона.