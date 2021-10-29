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В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога

Ведомости

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил разрешить пенсионерам с автомобилем не платить транспортный налог. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение Сухарева в Минтруда. 

Сухарев предлагает не начислять транспортный налог за один автомобиль, если мощность его двигателя не превышает 150 лошадиных сил. Депутат отметил, что сейчас льготные условия уплаты налога для вышедших на пенсию россиян разнятся от региона к региону. Это приводит к ситуации, когда в одном регионе такой налог на автомобиль мощностью до 150 л.с. с пенсионеров вообще не взимается, а в другом нужно заплатить его половину на автомобиль мощностью до 100 л.с.

Необходимость нововведений Сухарев также объяснил тем, что пенсионеры особенно нуждаются в средстве передвижения в небольших населенных пунктах, где нет муниципального транспорта.

В конце сентября первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести единые правила получения налоговых льгот на владение автомобилями для многодетных семей. Сейчас налоговые преференции для таких семей зависят от региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных