ТАСС узнал о самоубийстве генерал-майора ВДВ в отставке Белянина

Как уточняет агентство, в 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова. Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, которая находилась в переданном ему неизвестным портфеле-дипломате. Это произошло за несколько дней до того, как журналист обещал выступить на парламентских слушаниях на тему коррупции в Западной группе войск.