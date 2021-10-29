ТАСС узнал о самоубийстве генерал-майора ВДВ в отставке Белянина
Генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск (ВДВ) Анатолий Белянин совершил самоубийство в подмосковной Ивантеевке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следственный комитет инициировал проверку.
«Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время», — цитирует агентство собеседника. По данным РЕН ТВ, у генерала был панкреатит. Telegram-канал 112 пишет, что рядом с телом нашли наградной пистолет.
Как уточняет агентство, в 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова. Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, которая находилась в переданном ему неизвестным портфеле-дипломате. Это произошло за несколько дней до того, как журналист обещал выступить на парламентских слушаниях на тему коррупции в Западной группе войск.