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ТАСС узнал о самоубийстве генерал-майора ВДВ в отставке Белянина

Ведомости

Генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск (ВДВ) Анатолий Белянин совершил самоубийство в подмосковной Ивантеевке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следственный комитет инициировал проверку.

«Белянин совершил суицид в своей квартире в Ивантеевке. Он тяжело болел в последнее время», — цитирует агентство собеседника. По данным РЕН ТВ, у генерала был панкреатит. Telegram-канал 112 пишет, что рядом с телом нашли наградной пистолет.

Как уточняет агентство, в 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова. Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, которая находилась в переданном ему неизвестным портфеле-дипломате. Это произошло за несколько дней до того, как журналист обещал выступить на парламентских слушаниях на тему коррупции в Западной группе войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных