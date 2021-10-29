Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 13 регионах

«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона», — сказала Голикова, слова которой приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом.