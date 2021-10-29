Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 13 регионах
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу осложнилась в 13 российских регионах с 22 по 29 октября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выразила беспокойство из-за планов россиян путешествовать в нерабочие дни.
«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона», — сказала Голикова, слова которой приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, ситуация ухудшилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл и Северной Осетии.
«Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов — справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию. Берегите себя и своих близких», — подчеркнула Голикова.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии.