Участок Невы покрылся нефтяной пленкой

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга сообщил об обнаружении нефтяной пленки на участке Невы в городе, передает «Интерфакс». Специалисты работают над устранением загрязнений на акватории от Вантового до Большеохтинского мостов, расстояние между мостами по прямой составляет около 12 км.