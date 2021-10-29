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Участок Невы покрылся нефтяной пленкой

Ведомости

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга сообщил об обнаружении нефтяной пленки на участке Невы в городе, передает «Интерфакс». Специалисты работают над устранением загрязнений на акватории от Вантового до Большеохтинского мостов, расстояние между мостами по прямой составляет около 12 км.

«Информация о загрязнении подтвердилась, на акватории от Вантового до Большеохтинского моста обнаружена тонкая нефтяная пленка», — уточнил собеседник агентства.

Загрязнение могло произойти из-за выпуска ливневой канализации в реку Мурзинка, сообщили в Росприроднадзоре.

«Установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов. По результатам осмотра в отношении компании будут инициированы меры административного воздействия», — пояснили в ведомстве.

В комитете по природопользованию Петербурга сообщили, что на месте загрязнения акватории работают четыре нефтесборщика аварийной службы ГУП «Пиларн», акватория обрабатывается активной пеной. Помимо этого, дополнительно направлены два катера и береговая бригада. Информация о загрязнении передана в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных