Участок Невы покрылся нефтяной пленкой
Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга сообщил об обнаружении нефтяной пленки на участке Невы в городе, передает «Интерфакс». Специалисты работают над устранением загрязнений на акватории от Вантового до Большеохтинского мостов, расстояние между мостами по прямой составляет около 12 км.
«Информация о загрязнении подтвердилась, на акватории от Вантового до Большеохтинского моста обнаружена тонкая нефтяная пленка», — уточнил собеседник агентства.
Загрязнение могло произойти из-за выпуска ливневой канализации в реку Мурзинка, сообщили в Росприроднадзоре.
«Установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов. По результатам осмотра в отношении компании будут инициированы меры административного воздействия», — пояснили в ведомстве.
В комитете по природопользованию Петербурга сообщили, что на месте загрязнения акватории работают четыре нефтесборщика аварийной службы ГУП «Пиларн», акватория обрабатывается активной пеной. Помимо этого, дополнительно направлены два катера и береговая бригада. Информация о загрязнении передана в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.