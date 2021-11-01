На ВДНХ открылся пункт вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус

«Сегодня новый центр начал работать в еще одном популярном месте столицы – на ВДНХ. Его легко найти, он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется», — рассказала Ракова. Пункт вакцинации принимает граждан России и работает с 9:00 до 21:00.