На ВДНХ открылся пункт вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус и вакцинации от него открылся на ВДНХ, сделать прививку можно без предварительной записи, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Сегодня новый центр начал работать в еще одном популярном месте столицы – на ВДНХ. Его легко найти, он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется», — рассказала Ракова. Пункт вакцинации принимает граждан России и работает с 9:00 до 21:00.
Ранее пункты вакцинации от коронавируса открылись в ГУМе, ЦУМе, Гостином дворе, фудмолле «Депо» и других торговых центрах города. 50 пунктов экспресс-тестирования начали работать в МФЦ и торговых центрах, а также в нескольких школах Москвы. Экспресс-тестирование бесплатно может пройти любой желающий, результат будет готов через 15 минут.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд.