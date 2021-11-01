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На ВДНХ открылся пункт вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус

Ведомости

Пункт экспресс-тестирования на коронавирус и вакцинации от него открылся на ВДНХ, сделать прививку можно без предварительной записи, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 

«Сегодня новый центр начал работать в еще одном популярном месте столицы – на ВДНХ. Его легко найти, он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется», — рассказала Ракова. Пункт вакцинации принимает граждан России и работает с 9:00 до 21:00. 

Ранее пункты вакцинации от коронавируса открылись в ГУМе, ЦУМе, Гостином дворе, фудмолле «Депо» и других торговых центрах города. 50 пунктов экспресс-тестирования начали работать в МФЦ и торговых центрах, а также в нескольких школах Москвы. Экспресс-тестирование бесплатно может пройти любой желающий, результат будет готов через 15 минут.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных